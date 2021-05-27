“Не чаще одного раза в месяц”: НВФ “ЛНР” ввели ограничения на пересечение линии разграничения для жителей оккупированной Луганщины

Главарь НВФ “ЛНР” Леонид Пасечник вчера, 26 мая, подписал так называемый “указ” под названием «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска через линию фактического разграничения «Станица Луганская».

Как сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ, временно будет ограничен въезд и выезд граждан через временный пункт пропуска через линию фактического разграничения «Станица Луганская» якобы из-за “неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения коронавируса в ЛНР”.

Заявлено, что выехать с территории, подконтрольной НВФ “ЛНР”, зарегистрированные там граждане смогут не чаще одного раза в месяц. Если необходимо чаще, то требуется решение так называемого “председателя Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР”.

Граждане, у которых нет регистрации на территории, подконтрольной НВФ “ЛНР”, смогут туда выехать на таких основаниях:

с целью обучения;

с целью лечения;

необходимость ухода за близким родственником;

в связи с погребением родственника;

“с целью получения денежной помощи или денежного вознаграждения за участие рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины”

При этом допускается въезд граждан, не имеющих прописки, в “исключительных случаях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с МГБ ЛНР”.

“Если у людей, зарегистрированных по месту жительства в ЛНР и въезжающих в республику, будет повышенная температура, симптомы респираторного заболевания или результаты положительного теста на COVID-19, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, их принудительно госпитализируют. Люди, не зарегистрированные по месту жительства в ЛНР, при наличии повышенной температуры и респираторных симптомов или положительного результата теста на COVlD-19, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, не подлежат пропуску и направляются обратно”, – сказано в сообщении.

При отсутствии вышеуказанных симптомов и результата ПЦР теста на COVID-19, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, граждане, въезжающие на подконтрольную “ЛНР” территорию обязаны обеспечить самоизоляцию на дому сроком 14 дней; при предъявлении отрицательного результата ПЦР теста на COVlD-19, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, самоизоляция не осуществляется.