Житель Луганщины нашел у себя на подворье гранату

Вчера, 25 мая, житель с. Солидарное на территории своего частного домовладения по ул. Гагарина обнаружил ручную противопехотную гранату типа Ф-1.

Об этом сообщает Белокуракинский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.

На следующий день пиротехники изъяли указанный взрывоопасный предмет для дальнейшего его уничтожения в специально отведенном для этого месте.



Спасатели Белокуракинщины просят жителей быть крайне осторожными и напоминают основные правила безопасности:

-ни в коем случае не берите взрывоопасные предметы в руки,

-не перевозите, не разбирайте,

-не бросайте их в огонь,

-сообщите об опасной находке на линию «101» или «102».