Вступительная кампания в 2021: пошаговая инструкция для абитуриентов из временно оккупированных территорий

В Министерстве образования Украины опубликовали пошаговое руководство для абитуриентов из оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские учреждения высшего образования.

Если у тебя нет документа о полном общем среднем образовании (свидетельство / аттестат) государственного образца, но ты хочешь учиться в учреждениях высшего образования или учреждениях профессионального предвысшего образования на территории Украины, воспользуйся предоставленными возможностями – поступай по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым- Украина”.

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

1. Выберите ОЦ «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина» (перечень, адрес, контакты и график работы размещен на сайтах Министерства образования и науки Украины , Доступное образование ).

2. Лично подайте заявление и заполните образовательную декларацию в ОЦ – чтобы поступить на бюджетную форму получения образования (квота-2) – до 20 июля , на контрактную форму – до 20 сентября .

Вступление в бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

прием документов – до 20 июля;

вступительные экзамены – до 20 июля;

зачисление – до 23 июля.

3. Сдайте на базе ОЦ два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины . (Бесплатные видеоуроки, презентации, тесты здесь .) Регистрация не требуется.

4. Сдайте один профильный вступительный экзамен (устанавливает УВО). Для поступления на специальности, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Абитуриенты из АР Крым поступают в уполномоченные учреждений высшего образования на бюджетные места в пределах установленных квот (20% от максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсными предложениями) .

Важно!

В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться.

Обратите внимание! Можно вступать только через один образовательный центр (до 5 заявлений).

Если вы имеете статус перемещенного лица и поступите на бюджет, то государство предоставит вам:

академическую или социальную стипендию;

учебники на бесплатной основе;

бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Если вы имеете статус перемещенного лица и поступите на обучение по контракту, то государство может предоставить вам

льготный долгосрочный кредит на получение образования.

ВНИМАНИЕ! Если так случилось, что вступить в УВО на бюджетную форму обучения не удалось, есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет. Вы можете вступить через ОЦ на бюджетную форму обучения профессионального передвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования

Вступление в бюджет на ОПС профессионального младшего бакалавра на базе 11-ти классов:

прием документов – до 18:00 26 июля;

вступительные экзамены – до 2 августа;

зачисление – до 12:00 7 августа.

Вступление в бюджет на ОПС профессионального младшего бакалавра на базе 9-ти классов:

прием документов – до 18:00 13 июля;

вступительные экзамены – до 24 июля;

зачисление – до 18:00 31 июля.

Документы для поступления на контрактную форму обучения через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» по всем уровням будут приниматься до 12:00 24 сентября.

Узнать больше можно по телефону «Правительственная горячая линия» по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и г.. Севастополь и временно оккупированная территория Донбасса.

В рабочие дни пн – чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00 работает горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).