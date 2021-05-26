На Донбассе в результате обстрела ранен мирный житель

Сегодня, 26 мая, в селе Славное, что на Донетчине, в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа.

Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрации.

Пострадавший получил перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмоторакс, геморрагический шок 2 степени. Полные обстоятельства событий устанавливаются.

Раненый сразу был доставлен в Кураховскую городскую больницу, сейчас направлен в военный госпиталь №66 г.. Покровск.