Словакия передала Луганской областной детской клинической больнице два реанимобиля

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Мареком Шафином принял участие в передаче реанимобилей Луганской областной детской клинической больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В приветственном слове глава Луганской области прежде всего поблагодарил медицинский коллектив больницы в сверхсложных условиях из-за пандемии. Затем он обратился к словацкому дипломату: «Я искренне благодарен за неоценимую помощь большому другу Луганщины – господину Мареку Шафину. Меня часто спрашивают журналисты о цене реанимобилей, но я убежден, что хотя бы одна спасенная жизнь ребенка не стоит любых денег.

Также Сергей Гайдай вручил областные награды Мареку Шафину и волонтерам, благодаря которым машины приехали на Луганщину.

В свою очередь словацкий посол подчеркнул, что лично для него жизнь и здоровье детей является наибольшей ценностью. Он выразил надежду на то, что реанимобили будут выполнять миссию по спасению маленьких жителей Луганщины.

Два Volkswagen Transporter Т-5 оборудованы дефибрилляторами LP12, вакуумными матрасами и шинами, аппаратами ИВЛ, кислородными редукторами, экстракторами Accuvac Basic и носилками на колесах.

Луганская областная детская клиническая больница имеет три реанимационных отделения – инфекционное, детское и неонатологическое.