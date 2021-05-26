На Луганщине в лесополосе нашли схрон с боеприпасами. ФОТО

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Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с военными средствами поражения. В 2014 году в этом месте находились позиции российско-террористических группировок.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Тайник был расположен в лесной полосе близ поселка Старая Краснянка Северодонецкого района. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника:

  • 6 гранатометов РПГ-22;
  • 18 осколочных гранат;
  • 2 кумулятивные противотанковые гранаты;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 