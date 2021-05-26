Мошенники придумывают все новые и новые способы обмана жителей Луганщины: полиция призывает быть бдительными

В Луганской области снова зарегистрированы случаи мошенничества.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

Так, жертвами схемы «Родственник в беде» стали жительницы Лисичанска и Северодонецка. В первом случае жительнице Лисичанска сообщили, что ее внук попал в ДТП, в другом – что дочь потерпевшей причинила телесные повреждения девушке. Считая, что они спасают родственников от «ответственности», женщины перечислили аферистам 36 тысяч гривен.

Жертвой схемы «Псевдобанковский работник» стала жительница Северодонецка. Женщина сообщила псевдобанкиру реквизиты карты и код из смс сообщения, после чего с ее карточки произошло списание в сумме 16 тысяч гривен.

Жительницу Северодонецка посетил неизвестный мужчина, представившийся заместителем ее семейного врача. Незнакомец объяснил, что принес лекарства, за которые необходимо рассчитаться. Северодончанка согласилась и отдала мужчине 15 тысяч гривен.



Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция призывает граждан: не доверяйте незнакомым собеседникам по телефону, а также людям, которые приходят к вам домой и требуют денег за услугу или спасение близкого! Помните, мошенники умело пользуются вашей доверием и играют на ваших эмоциях!