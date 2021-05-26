ТЭС Донецкой и Луганской областей – одни из самых “грязных” в Европе

Бурштынская ТЭС является самой грязной электростанцией Европы, а Украина выбрасывает ядовитой пыли с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.

Об этом говорится в новом исследовании аналитического центра Ember, пишет Екодія.

Согласно исследованию, в Европе Украина производит 72% всех выбросов зольной пыли, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

По объемам выбросов двуокиси серы Бурштынская ТЭС занимает 1-е место на континенте. Она также является самой старой ТЭС среди десятки топ-загрязнителей – ее ввели в эксплуатацию в 1964 году. Среди 30 крупнейших источников выбросов этого ядовитого вещества Украине принадлежат 12 станций .

В антирейтинге “Топ-10 электростанций с наибольшими выбросами пыли” Украине принадлежат 8 электростанций . Сюда входят Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская, Ладыженская ТЭС. Все они были введены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века. В топ-30 по этим выбросам входит 18 украинских ТЭС.

Что касается выбросов оксидов азота, то Запорожская ТЭС занимает 2 место среди крупнейших загрязнителей. Другие украинские ТЭС уступают только крупнейшим электростанциям Европы (Германии, Польши и Сербии). Однако и здесь в рейтинге топ-30 загрязнителей Украине принадлежит 9 .

Авторы исследования отмечают, что со времени присоединения Украины к Договору об Энергетическом Сообществе 10 лет назад ни одна из украинских ТЭС ни была приведена в соответствие с требованиями Директивы ЕС по выбросам.

Согласно подсчетам Секретариата Энергетического Сообщества суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины являются самыми крупными во всем регионе и в 2018-2019 годах составили 751 000 000 евро.

“Быть наибольшим загрязнителем Европы – сомнительное достижение. Использование угля является не только экономическим бременем для государства, но и создает огромные риски для здоровья и жизни наших граждан. Украина обязана взять курс на отказ от использования угля в энергетике и закрыть устаревшие, грязные, ненадежные и опасные угольные мощности. При этом, это должно происходить в справедливый способ к населению тех городов, которые сейчас экономически зависят от добычи и сжигания угля. Создание новых чистых предприятий и переквалификация работников должны стать основой для справедливой трансформации соответствующих регионов “, – комментирует Константин Криницкий , руководитель отдела энергетики ОО Екодія.