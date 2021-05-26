Двое рубежан обокрали мать их погибшей знакомой

Двое жителей г. Рубежное по месту жительства своей знакомой, вместе с ее родными, почтили память погибшей, после чего, на следующий день обокрали мать девушки. Правоохранители начали два уголовных производства по фактам кражи и угона мопеда.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Вчера, 24 мая, в полицию обратилась 45-летняя жительница с. Пшеничное, которая сообщила, что неизвестный совершил кражу мопеда и электроинструмента с ее домовладения.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, местными правоохранителями при оперативном сопровождении коллег из главка, было установлено, что 44-летний и 38-летний ранее неоднократно судимые жители г.. Рубежное посещали дом женщины, где увидели вещи, которые их заинтересовали. На следующий день, утром, злоумышленники на собственном автомобиле приехали в дом женщины и воспользовавшись ее отсутствием, проникли в сарай и дом, откуда угнали мопед и похитили электроинструмент.



Действия мужчин квалифицированы как «Кража» по ст. 185 УК Украины и «Незаконное завладение транспортным средством» по ст. 289 УК Украины. Часть похищенного имущества полицейские установили и изъяли, по другой – принимаются меры по установлению местонахождения электроинструментов и возвращение их законной владелице. После проведения неотложных следственных действий и объявления мужчинам о подозрении за процессуального руководства прокуратуры будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.