COVID-19 на Луганщине: 68 новых случаев, 5 пациентов умерли от осложнений

Лабораторно подтверждено 68 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девять, Рубежное – шестнадцать, Северодонецк – двенадцать, Беловодский район – одно, Кременской – семь, Марковский – одно, Меловской – два, Новоайдарский – одно, Новопсковский – два, Попаснянский – три, Сватовский – два, Станично-Луганский – семь, Старобельский – одно, Троицкий – четыре.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 924 случаях.

Выздоровели – 23317 (235 за последние сутки), лечатся – 1732 (381 – стационарно, 1351 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1067 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 993.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 34,1 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина из Северодонецка; 61-летний мужчина из Марковского района; 62-летняя женщина из Новоайдарского района; 61-и 84-летние мужчины из Троицкого района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 875 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 мая (09:00) в Украине 2189858 подтвержденных случаев COVID-19, из них 49 893 летальных, 1990051 лицо выздоровела. Всего проведено 10076621 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3395 новых случаев; летальных – 208; осуществлено 71988 тестирований; выздоровели 14987 человек.