В ОРЛО мужчина пошёл с внуками порыбачить и утонул

На пруду «Молодёжный» во временно неподконтрольной Кадиевке (бывш. Стаханов, – ред. ЛР) утонул мужчина.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ.

Мужчина пришёл на водоём с двумя маленькими внуками, чтобы порыбачить. Долго был на солнце, решил освежиться. Он зашёл в воду, нырнул и пошёл ко дну. Мальчики испугались и побежали к родителям, которые жили недалеко.

” Ребята указали примерное место. Взрослые мужчины попытались самостоятельно извлечь тело на берег, но без специальной подготовки и снаряжения сделать это невозможно. После многократных попыток решили позвонить в экстренные службы”, – говорится в сообщении.

Тело утонувшего нашли примерно в пяти метрах от берега, на глубине трёх метров.