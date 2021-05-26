В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, недалеко от населенного пункта Новомихайловка НВФ открывали огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия; Новгородского – из минометов 82-го калибра; трижды у Водяного – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия; Светлодарска и Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



У поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.



На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.



По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевка противник открывал огонь из снайперского оружия. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.



У населенного пункта Павлополь российские наемники вели огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.