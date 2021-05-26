На Луганщине задержали мужчину, который угрожал полицейскому топором

31-летний ранее судимый житель пгт Нижняя Дуванка, который подозревается в совершении грабежа, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 25 мая, около 11 часов утра, в дежурную часть Сватовского районного отдела полиции поступило сообщение 47-летнего жителя пгт Нижняя Дуванка о том, что его знакомый открыто завладел его музыкальной колонкой и скрылся.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. На поиски правонарушителя также был задействован полицейский офицер Нижнедуванской ОТГ, который и обнаружил грабителя по месту его проживания. Увидев полицейского, мужчина взял в руки топор, начал вести себя агрессивно и угрожал полицейскому офицеру громады ее применением, если тот к нему приблизится.

Только после того, как полицейский, руководствуясь ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции Украины», предупредил мужчину о том, что имеет право применить табельное оружие, мужчина выбросил топор и вышел со двора.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 186 УК Украины «Грабеж» и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

После сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления следователи по процессуальным руководством прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.