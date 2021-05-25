В ОРДО отбирают недвижимость: юрист рассказала, как действовать

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) оккупационные власти начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной.

Что делать в таких ситуациях и как защитить свои квартиры — рассказала координатор по адвокации Благотворительного фонда “Право на защиту” Элина Шишкина в программе “5 вопросов на злобу дня” телеканала “Дом“.

— Куда обращаться, если в ОРДЛО отбирают недвижимость?

— Такая проблема возникла буквально в последние несколько недель. Но, если помните, ещё в начале года были сообщения, что, возможно, на временно оккупированных территориях будет происходить такое. Сейчас уже есть сообщения, что такое может действительно иметь место в ОРДО, и люди начали обращаться с просьбами посоветовать, что делать.

На сегодняшний день очень трудно посоветовать людям, как им защитить права на имущество, которое находится на временно оккупированной территории. Учитывая, что на этих территориях украинская власть не осуществляет эффективный контроль.

Поэтому я бы начала с того, что в контексте украинского закона, люди, имущество которых осталось на временно оккупированных территориях, всё равно являются его собственниками. Если, будучи уже переселенцами, они не совершили какие-то юридические действия по передаче этого имущества, его продаже, обмену и так далее, то в глазах украинского закона они всё равно являются собственниками. Поэтому украинский закон их здесь защищает.

Вопрос в том, что делать, если жильё там, а человек здесь. К сожалению, тут я могу дать только совет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о том, что их имущество собираются экспроприировать оккупационные власти.

Это имущество в контексте так называемых “законов” оккупационных властей почему-то считается бесхозным. Понятное дело — люди, убежав от войны, бросили жильё, выехали на подконтрольную Украине территорию. Но в контексте украинского закона это имущество бесхозным не является. У него есть собственники.

Поэтому, если по отношению к этому имуществу совершаются противоправные, незаконные действия — а такими как раз и является экспроприация и те все документы, которые выдают оккупационные власти — то собственники имеют право обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении и представлять факты и доказательства, которые свидетельствуют о том, что их имущество было экспроприировано.

Несколько дней назад Донецкая областная прокуратура заявила о том, что они начинают сбор данных. Действительно очень важно сообщать (о таких фактах, — ред.) — не просто потому, что есть реальная возможность защитить права, а в первую очередь в контексте вооружённого конфликта между Украиной и Россией.

В частности, в любом случае правоохранительные органы собирают факты о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. Происходит так называемая документация случаев нарушения прав человека в вооружённом конфликте. Эти факты документируются, обрабатываются и систематизируются. И потом в контексте межгосударственных споров между Украиной и Россией они будут важны как подтверждение украинской позиции о том, что оккупационные администрации совершают неправомерные действия, нарушают Женевские конвенции и так далее. То есть всё это важно для защиты прав Украины и её граждан в международных судебных органах. Собственники имущества — это также граждане, которых Украина обязалась защищать.

— Если сейчас эти граждане напишут заявление в правоохранительные органы Украины, то после деоккупации украинская власть будет обязана вернуть это имущество обратно собственнику, даже если там будут проживать другие люди?

— Конечно. В контексте украинского закона для собственника здесь ничего не меняется. Конечно, если он сам не совершил какие-то действия юридического характера, например, по продаже этого имущества — если договор купли-продажи был заключён и зарегистрирован на подконтрольной Украине территории.

Но если собственник не совершил таких действий, то присвоение имущества является незаконным с точки зрения международного права. И поэтому в глазах украинского закона человек, имущество которого экспроприировали, всё равно остаётся владельцем.

После деоккупации эти люди в любом случае будут иметь право вернуться на уже деоккупированную территорию в свои дома, в своё жильё. Те люди, которые там будут заселены, согласно украинскому закону, не будут иметь на него никакого права. Они знали о том, что у этого имущества есть собственник — и тем не менее заселились. То есть они совершили неправомерное действие. Поэтому после деоккупации они не смогут продолжать дальше жить в этих квартирах и домах.

— Это же можно считать нарушением прав человека?

— Это и есть нарушение прав человека. Оккупационные администрации могут экспроприировать какое-то имущество, например, в военных целях, если ведутся активные боевые действия. Но если это экспроприация, как они пишут в своих документах, так называемого бесхозного имущества — хотя у него есть реальные собственники — то это является неправомерным.

Мало того, что они это жильё экспроприируют, они же его ещё и используют потом — заселяют туда других людей, которые поддерживают оккупационные власти. Это является нарушением права собственности.

— Что грозит людям, которые заселятся в отобранное на оккупированных территориях жильё?

— Эти люди должны осознавать, что, когда вернутся реальные собственники, они должны будут освободить это имущество. Если будет ущерб, например, повреждено имущество, возможно, нужно будет ещё компенсировать собственнику ущерб.ОРДЛО