В оккупированном Крыму произошел конфуз с фильмом о войне на Донбассе, видео

В оккупированном Севастополе во время кинофестиваля “Золотой витязь” зрителям вместо фильма “Ополченочка” о боевиках ЛНР показали фильм о героях АТО.

Как передает издание “Крым. Реалии”, об этом сообщил продюсер фильма, боевик ЛНР Роман Разум, который присутствовал на показе.

Организаторы кинофестиваля оккупантов “Золотой витязь” анонсировали показ фильма “Ополченочка”, который должны были показывать 25 мая в кинотеатре “Москва” в Севастополе. Однако что-то пошло не так – по словам Разума, вместо фильма о боевиках ЛНР на экране начали демонстрировать картину о героях АТО. При этом Разум не указал название украинского фильма.

“Через сорок минут только появился горе-оператор и выключил фильм. Но после того, как нашли оригинальную версию “Ополченочки”, показ остановился через 15 минут из-за ужасного качества изображения и из-за неисправного проектора. Директор фестиваля Алексей Костюченко сказал, что это диверсия и что они не понимают, как к ним попал украинский фильм “, – говорится в сообщении.

Соответствующее видео с показа уже опубликовали в YouTube.

Разум также пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял “Ополченочку” в конкурсную программу.

Добавим, что организаторы показа срочно внесли изменения в программу фестиваля и сообщили, что фильм о боевиках ЛНР таки покажут, но в другом кинотеатре – “Моряк”.

Как сообщал “источник”, оккупанты в Крыму вынесли приговор украинскому видеоблогеру – 22-летнего жителя Одессы Александра Долженкова приговорили к одному году лишения свободы “за создание экстремистского сообщества”.