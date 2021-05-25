За минувшие сутки на Луганщине от осложнений COVID-19 умерли 17 пациентов

Лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще 17 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – десять, Рубежное – два, Северодонецк – девять, Беловодский район – четыре, Белокуракинский – одно, Кременской – одно, Марковский – одно, Новоайдарский – одно, Новопсковский – семь, Попаснянский – пять, Сватовский – три, Станично-Луганский – три, Старобельский – два, Троицкий – семь.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 856 случаях.

Выздоровели – 23082 (149 за последние сутки), лечатся – 1904 (397 – стационарно, 1507 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1066 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 979.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36,6% (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 55-, 58-летние женщины и 63-, 71-, 82-летние мужчины из Лисичанска; 71-, 82-летние женщины и 80, 86-летние мужчины из Рубежного; 67-летний мужчина из Северодонецка; 69-летний мужчина из Кременского района; 68-летний мужчина из Марковского района; 77-летняя женщина из Новоайдарского района; 71-летняя женщина и 85-летний мужчина из Попаснянского района; 71-и 79-летние мужчины из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 870 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 мая (09:00) в Украине 2186463 подтвержденных случая COVID-19, из них 49 685 летальных, 1975064 лица выздоровели. Всего проведено 10045897 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2608 новых случаев; летальных – 249; осуществлено 52279 тестирований; выздоровели 17504 человека.