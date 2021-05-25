На трассе “Северодонецк-Новоайдар” столкнулись автомобили: есть пострадавшие. ФОТО

Вчера, 24 мая, в 18.48, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1306 «Северодонецк – Новоайдар» 39 км произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия установлено, что 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», двигаясь на трассе Т-1306 между с. Гречишкино и пгт. Новоайдар, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с полицейским служебным автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением полицейского.

Кроме этого, полицейский-водитель, управляя служебным автомобилем «Skoda Fabia», и двигаясь позади служебного автомобиля «ВАЗ-21099», совершил столкновение с двумя автомобилями.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «ВАЗ-21063», полицейский-водитель и трое полицейских-пассажиров автомобиля «ВАЗ-21099″, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По предварительным результатам медицинского осмотра все водители трезвы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Об указанном событии сообщено территориальному управлению ГБР. По приказу начальника ГУНП по данному факту проводится служебная проверка с участием сотрудников управления внутренней безопасности.