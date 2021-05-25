ВНО-2021: на Луганщине трех участников лишили права тестирования по английскому языку из-за нарушений процедуры

Сегодня, 25 мая, состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку. В области создано восемь пунктов проведения ВНО по этому предмету: два в Старобельске и шесть в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Для участия в ВНО по английскому языку зарегистрировалось 1839 человек, из них 1553 приняли участие в тестировании – 84,4% от общего количества.

Для успешного функционирования пунктов проведения ВНО по английскому языку привлечено 310 педагогических работников.

Допуск участников к пункту начался в 09:50 и продолжался до 10:50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию и визуальный осмотр участников на предмет выявления признаков острых респираторных заболеваний. Ни одного участника с признаками ОРЗ не обнаружено. ВНО началось в 11:00.

По результатам проведения общего контроля во время технологического перерыва двух участников лишили права продолжать работу с тестовыми заданиями в связи с нарушением ими процедуры ВНО (наличием мобильного телефона, наушников). Еще одного участника лишили права продолжать работу в связи с использованием им мобильного телефона за пределами аудитории.

Тест ВНО по английскому языку состоял из 59 заданий, на выполнение которых было отведено 150 минут. При условии правильного выполнения всех задач можно набрать 72 тестовых балла. Правильные ответы будут опубликованы 26 мая.

Результат выполнения задач всего теста будет засчитываться как государственная итоговая аттестация по английскому языку (по выбору выпускника) для учащихся, изучавших предмет на профильном уровне.

Результаты ВНО по английскому языку будут опубликованы в персональных кабинетах участников 18 июня. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации своих выпускников.

Напомним, что те, кто не смог принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение пяти дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии. Дополнительную сессию ВНО по английскому языку проведут 1 июля.

Напоминаем, что 28 мая состоится ВНО по математике, для участия в котором зарегистрировалось 5661 человек. Пункты проведения ВНО по этому предмету созданы в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, Беловодске, Новоайдаре, Сватово и Станице Луганской.