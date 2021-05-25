В ЕС обсудили агрессивную политику РФ и приняли ряд решений: что известно

Лидеры стран ЕС подробно обсудили вопросы взаимоотношений с Россией и осудили действия Кремля против Евросоюза и его партнеров.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи лидеров ЕС рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет “Укринформ”.

“Мы обсудили наши отношения с Россией и осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, стран-членов и партнеров. Мы подтвердили солидарность со странами-членами, особенно с Чешской Республикой, и поддержали ее ответ на такие действия (со стороны России, – “источник”)“, – отметил Мишель.

Он добавил, что лидеры ЕС подтвердили намерение строить отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов и пригласили Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию на следующий саммит ЕС (запланирован на июнь) представить доклад о возможных политических опциях в отношениях с РФ.

На вопрос журналистов о вероятности введения новых санкций против РФ, президент Европейского совета ответил, что ЕС уже ввел их и имеет возможность регулярно обсуждать этот вопрос во время каждого заседания Европейского совета.

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