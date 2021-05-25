Блокада авиасообщения с Беларусью: у Лукашенко отреагировали на решение Киева

В ответ на решение Кабинета министров Украины прекратить авиасообщение с Беларусью после принуждения к посадке самолета компании Ryanair для задержания журналиста Романа Протасевича, МИД Беларуси направил Украине ноту протеста.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

Белорусская сторона заявила, что она “с удивлением восприняла решение” Кабмина Украины, которое было принято “в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине”. Добавляется, что “возмутительное решение” Украины об организации “авиационной блокады” направлено на нанесение экономического ущерба Беларуси.

“В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга“, – сказано в ноте протеста Беларуси.

Как сообщал “источник”, Европейский Союз не только прекратил авиасообщение и полеты над воздушным пространством Беларуси, но и рассматривает варианты санкций, направленных на ограничение экспорта из этой страны.