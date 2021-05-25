Не только транспорт: Евросоюз может полностью изолироваться от Беларуси

Европейский Союз не только прекратил авиасообщение и полеты над воздушным пространством Беларуси, после инцидента с задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича, но и рассматривает варианты санкций, направленных на ограничение экспорта из этой страны.

Об этом сообщили в МИД Литвы, пишет “ТАСС”.

Так, не исключено, что ЕС может ввести санкции против экспорта из Беларуси нефтяных продуктов, удобрений, тракторов, а также на доступ страны к технологиям.

Напомним, 24 мая президенты Эстонии Керсти Кальюлай, Латвии Егилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа призвали ввести санкции в отношении Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной после принуждения к посадке самолета компании Ryanair для задержания журналиста Романа Протасевича.

Как сообщал “источник”, с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве этой страны.