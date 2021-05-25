7 современных художников, о которых вы должны знать

Думаете, что все великие художники остались в прошлом? Как бы не так! Мы знаем имена известных и талантливых художников современности, чьи работы пленяют взор и могут достучаться до сердец даже самых искушенных ценителей живописи. Сегодня наша статья именно о них: мастерах, чьи картины нужно покупать уже сейчас. Больше о знаменитых творцах разных эпох вы можете узнать в подборке книг для любителей живописи от библиотеки электронных книг Epolits.

Войцех Бабски (Wojciech Babski)

Войцех Бабски — современный польский художник, мастерство которого ценят как на родине, так и за рубежом. В свое время он окончил Силезский политехнический институт, но по профессии работать не стал, отдав предпочтение живописи.

Его картины — это удачный союз реализма и абстрактной живописи. Они основаны на увлечённости цветом, ярким и радостным, но иногда таинственным и тёмным. Чаще всего Войцех пишет женские мотивы — фигуры, силуэты, лица. В каждом полотне художник стремится привлечь внимание к творчеству, самовыражению, дерзкому контексту. Он сосредоточен на эмоциях, поэтому хочет, чтобы его работы прикоснулись к зрителям, вошли в их личное пространство.

Войцех Бабски обожает цвет, так что его полотна пёстрые и вызывающие. Впрочем, он часто вплетает в цветовую гамму оттенки серого и чёрного. По мнению мастера, это помогает усилить акценты и достичь наибольшего впечатления. Также ему не чужды эксперименты с новыми стилями и направлениями.

Картины Войцеха Бабски пользуются популярностью не только в Польше. Их можно найти в английских и американских частных коллекциях. Кроме искусства, художник живо интересуется косметологией и философией. Любит слушать джазовую музыку.

Живет и работает в городе Катовице.

Источник фотографий: say-hi.me

Филип Барлоу (Philip Barlow)

Отсутствие чётких границ, расплывчатые силуэты, недостаточная резкость — для профессионального фотографа это веские основания посчитать снимок некачественным и удалить его. Но для художника Филипа Барлоу такие моменты вовсе не проблема. На его полотнах мир расплывается, а объекты и люди — теряют ясные очертания. Под кистью мастера окружающая среда приобретает совершенно новые, удивительные формы, и это — главная «фишка» его манеры, узнаваемой и любимой многими поклонниками нестандартной живописи.

Филип Барлоу — южноафриканский художник из Питермарицбурга, создающий картины маслом в стиле традиционной живописи. Изучал печать, витражи и фотографию в Nelson Mandela Metropolitan University, по итогу получив диплом в области графического изобразительного искусства. Три года жил в Европе, пробуя свои силы в разных направлениях. За это время у него накопилось около 500 портретов пастелью и углем, 8 фресок и около 200 работ акварелью и пером, и тушью. Вернувшись домой, он работал над фресками, расписывал потолки в различных домах. Все это были шажки в поисках себя, своего стиля. Наконец, в 2002 году Филипу удалось найти удивительную связь между реализмом и абстракцией, которая есть в расфокусированных фотоснимках.

Долгое время художник совершенствовал свою технику, чтобы полотна были максимально размыты, границы — нечеткими, а силуэты людей казались яркими пятнами неопределенной формы. Нет, это не дефект зрения. Это попытка маэстро посмотреть на привычные вещи под другим углом, стремление завлечь зрителя в процесс творчества. Ведь чтобы рассмотреть детали, придется подключить воображение, додумать, а может быть создать собственную историю и связки. Барлоу предлагает взглянуть на мир затуманенными глазами и попытаться стать в нем «своим».

Сейчас художник проживает в Кейптауне с женой и двумя детьми.

Источник фотографий: aboveart.ru

Источник фотографий: evg-crystal.ru

Уоррен Чанг (Warren Chang)

Уоррен Чанг — современный американский художник-реалист, обладатель множества престижных наград. Родился в 1957 году и вырос в Монтерее, штат Калифорния. Имеет образование Калифорнийского университета Санта-Круса и Лос-Анджелеса. Кроме этого, окончил арт-колледж в Пасадене с дипломом бакалавра изобразительных искусств. Долгие двадцать лет он работал в качестве иллюстратора в различных компаниях Калифорнии и Нью-Йорка и лишь в 2009 году смог начать свою художественную карьеру. Его творчество высоко ценится почитателями традиционной живописи и признано на национальном уровне. Также Уоррен Чанг востребован как педагог, и в настоящее время он преподает живопись в Академии искусств (Academy of Art University) в Сан-Франциско.

Интересно, что картины американского живописца выполнены в традициях европейского реализма XVIII-XIX века. В них прослеживается большое влияние таких художников, как Ян Вермеер, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт Хармес ван Рейн. Так, настроение и манера работать со светом, тенью и цветом этих великих творцов прошлого, можно отметить в современных произведениях Чанга. Впрочем, несмотря на принадлежность к консервативной школе, художник все же пытается превратить свое творчество в современный нео-арт.

Преобладающие сюжетные линии полотен Уоррена Чанга — труд людей, образы женщин и пейзажи. Пишет мастер исключительно маслом. Главная задача для него — создать чрезвычайно реалистичную картину, с помощью игры светотени и особой цветовой палитры передать весь спектр эмоций и переживаний. И надо сказать, что у художника это получается на все 100%: настолько живыми и искренними получаются его творения.

Источник фотографий: dianov-art.ru

Аурелио Бруни (Aurelio Bruni)

Аурелио Бруни — современный художник из Италии, которого часто называют гением-самоучкой. Он получил образование сценографиста в институте искусств Сполето, но мир живописи покорил благодаря самообучению. Рисованием итальянец увлекся еще в школьные годы, и тот базис, который он получил, позволил совершенствоваться в дальнейшем. Писание картин маслом Аурелио открыл для себя в девятнадцать лет, и с тех пор не расстается с кистью. Сейчас художник-самородок живет и работает в Умбрии.

В ранних работах Бруни прослеживается влияние сюрреализма. Но по мере его взросления как художника, наблюдается поворот в сторону лирического романтизма и символизма. Манера автора просто поразительна: на его полотнах одушевленная и неодушевленная материя практически неразличима, будто бы он показывает скрытое от глаз биение сердца каждого предмета или явления. И это вовсе не мешает увидеть смысл, суть работы. Многогранность, изысканность, чувственность, меланхолия — отличительные черты картин Аурелио Бруни. И вы только взгляните, насколько они порой гиперреалистичны!

Источник фотографий: say-hi.me

Антонио Финелли (Antonio Finelli)

Знакомьтесь, Антонио Финелли. Еще один итальянский художник, работы которого поразят вас невероятной детализацией и реалистичностью. Ему 36 лет, в настоящее время он проживает между Римом и Кампобассо. Картины мастера были представлены в нескольких галереях в Италии и за рубежом: Риме, Флоренции, Новара, Генуя, Палермо, Стамбуле, Анкаре, Нью-Йорке. Также их можно найти в частных и государственных коллекциях.

Антонию Финелли называет себя «Наблюдателем времени». Да, трудно найти более точное определение. Художник пишет портреты людей любого возраста, пола и национальности, показывая, какой отпечаток на их лицах оставило время. Почему так? Лицо любого человека — это самое честное и откровенное полотно, на котором написана его судьба. Наш взгляд состоит из опыта, чувств и эмоций пережитого, каждая морщинка на лице выдает пройденный этап жизни. Мы все разные, каждый идет своей дорогой, но время – оно неумолимо. Беспечная молодость быстротечна, и только в зрелости мы видим себя в зеркале настоящими. Именно это отражение пытается передать Антонио Финелли.

Портретист обычно работает карандашом, благодаря этому его работы сродни монохронным фотоснимкам. Все произведения он объединил одним названием: «Автопортрет», показывая не просто личность, а предоставляя возможность зрителю прочувствовать реальные результаты прохождения времени через человека.

Источник фотографий: kulturologia.ru

Денис Чернов (Denis Chernov)

Денис Чернов — талантливый украинский художник. Он родом из живописного городка Самбор, что во Львовской области. Окончил сначала Харьковское художественное училище, а затем Харьковскую государственную академию дизайна и искусств (кафедра графики). За годы своей творческой работы принимал участие в более чем ста выставках, как на родине, так и за рубежом. Его полотна находятся в частных коллекциях Украины, России, Италии, Англии, Испании, Греции, Франции, США, Канады и Японии, а некоторые были проданы на торгах знаменитого аукциона Christie’s. Сейчас Денис Чернов живет в РФ.

Поле деятельности Дениса Чернова действительно широкое. Он работает в разных жанрах с использованием графических и живописных техник. Это пейзажи, портреты, ню, фигурные композиции. Также он занимается книжными иллюстрациями, литературными и историческими реминисценциями.

Однако больше всего художнику по сердцу рисунки, выполненные обычным графитным карандашом. Казалось бы, просто карандаш и бумага. А вот и нет! С одной стороны, произведения автора очень точные, академически правильные, а с другой – есть в них свое очарование, позволяющее конкурировать наравне с живописью. И монохромность образов практически незаметна. Богатство света, контрастность, разнообразие фактур и присутствие природы – все это выходит на первый план.

Сам Денис Чернов относится себя к академической школе изобразительного искусства, потому как натура составляет основу его творчества. А трудолюбию мастера можно только позавидовать. На каждый рисунок он тратит не менее 40-50 часов чистого времени. Неудивительно, что его работы отличаются продуманностью и логичностью композиции, техничностью, атмосферностью и натурализмом.

Источник фотографий: risunoc.com

Источник фотографий: say-hi.me

Василий Грибенников (Vasiliy Hribennikov)

Имя художника Василия Грибенникова хорошо известно ценителям живописи в России, США, Европе и Китае. Этого знатока пейзажа часто характеризуют как яркого продолжателя традиций классической школы великих русских мастеров.

Василий Грибенников – уроженец села Заветное Ростовской области. С детства увлекался рисунком, лепкой миниатюр из пластилина. Логично, что впоследствии он выбрал именно художественное образование. Учился на художественно-графическом отделении Кубанского государственного университета. После получения высшего образования много работал над пейзажем, натюрмортом, писал этюды на Дону и в Подмосковье. Активный участник творческих выставок в России, Франции, США.

Чаще всего живописец пишет лесные пейзажи, но среди его работ можно встретить натюрморты с букетами цветов, морские пейзажи (марины), композиционные зарисовки с фигурами людей и животных, городские пейзажи. Его полотнам свойственна легкость, ощущение воздуха и пространства. Художник уделяет большое внимание не только сюжету, а еще и качеству живописного исполнения, точности пластичных решений, чувству света, контрасту. Свои картины Василий Грибенников пишет маслом на холсте на подрамнике.

Источник фотографий: risunoc.com

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/7-sovremennykh-khudozhnikov-o-kotorykh-vy-dolzhny-znat