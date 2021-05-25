7 современных художников, о которых вы должны знать

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Думаете, что все великие художники остались в прошлом? Как бы не так! Мы знаем имена известных и талантливых художников современности, чьи работы пленяют взор и могут достучаться до сердец даже самых искушенных ценителей живописи. Сегодня наша статья именно о них: мастерах, чьи картины нужно покупать уже сейчас. Больше о знаменитых творцах разных эпох вы можете узнать в подборке книг для любителей живописи от библиотеки электронных книг Epolits.

Войцех Бабски (Wojciech Babski)

Войцех Бабски — современный польский художник, мастерство которого ценят как на родине, так и за рубежом. В свое время он окончил Силезский политехнический институт, но по профессии работать не стал, отдав предпочтение живописи.

Его картины — это удачный союз реализма и абстрактной живописи. Они основаны на увлечённости цветом, ярким и радостным, но иногда таинственным и тёмным. Чаще всего Войцех пишет женские мотивы — фигуры, силуэты, лица. В каждом полотне художник стремится привлечь внимание к творчеству, самовыражению, дерзкому контексту. Он сосредоточен на эмоциях, поэтому хочет, чтобы его работы прикоснулись к зрителям, вошли в их личное пространство.

Войцех Бабски обожает цвет, так что его полотна пёстрые и вызывающие. Впрочем, он часто вплетает в цветовую гамму оттенки серого и чёрного. По мнению мастера, это помогает усилить акценты и достичь наибольшего впечатления. Также ему не чужды эксперименты с новыми стилями и направлениями.

Картины Войцеха Бабски пользуются популярностью не только в Польше. Их можно найти в английских и американских частных коллекциях. Кроме искусства, художник живо интересуется косметологией и философией. Любит слушать джазовую музыку.

Живет и работает в городе Катовице.

Войцех Бабски
Войцех Бабски
Войцех Бабски
Войцех Бабски

Источник фотографий:  say-hi.me

Филип Барлоу (Philip Barlow)

Отсутствие чётких границ, расплывчатые силуэты, недостаточная резкость — для профессионального фотографа это веские основания посчитать снимок некачественным и удалить его. Но для художника Филипа Барлоу такие моменты вовсе не проблема. На его полотнах мир расплывается, а объекты и люди — теряют ясные очертания. Под кистью мастера окружающая среда приобретает совершенно новые, удивительные формы, и это — главная «фишка» его манеры, узнаваемой и любимой многими поклонниками нестандартной живописи.

Филип Барлоу — южноафриканский художник из Питермарицбурга, создающий картины маслом в стиле традиционной живописи. Изучал печать, витражи и фотографию в Nelson Mandela Metropolitan University, по итогу получив диплом в области графического изобразительного искусства. Три года жил в Европе, пробуя свои силы в разных направлениях. За это время у него накопилось около 500 портретов пастелью и углем, 8 фресок и около 200 работ акварелью и пером, и тушью. Вернувшись домой, он работал над фресками, расписывал потолки в различных домах. Все это были шажки в поисках себя, своего стиля. Наконец, в 2002 году Филипу удалось найти удивительную связь между реализмом и абстракцией, которая есть в расфокусированных фотоснимках.

Долгое время художник совершенствовал свою технику, чтобы полотна были максимально размыты, границы — нечеткими, а силуэты людей казались яркими пятнами неопределенной формы. Нет, это не дефект зрения. Это попытка маэстро посмотреть на привычные вещи под другим углом, стремление завлечь зрителя в процесс творчества. Ведь чтобы рассмотреть детали, придется подключить воображение, додумать, а может быть создать собственную историю и связки. Барлоу предлагает взглянуть на мир затуманенными глазами и попытаться стать в нем «своим».

Сейчас художник проживает в Кейптауне с женой и двумя детьми.

Филип Барлоу
Филип Барлоу
Филип Барлоу

Источник фотографий: aboveart.ru

Филип Барлоу
Филип Барлоу
Филип Барлоу

Источник фотографий: evg-crystal.ru

Уоррен Чанг (Warren Chang)

Уоррен Чанг — современный американский художник-реалист, обладатель множества престижных наград. Родился в 1957 году и вырос в Монтерее, штат Калифорния. Имеет образование Калифорнийского университета Санта-Круса и Лос-Анджелеса. Кроме этого, окончил арт-колледж в Пасадене с дипломом бакалавра изобразительных искусств. Долгие двадцать лет он работал в качестве иллюстратора в различных компаниях Калифорнии и Нью-Йорка и лишь в 2009 году смог начать свою художественную карьеру. Его творчество высоко ценится почитателями традиционной живописи и признано на национальном уровне. Также Уоррен Чанг востребован как педагог, и в настоящее время он преподает живопись в Академии искусств (Academy of Art University) в Сан-Франциско.

Интересно, что картины американского живописца выполнены в традициях европейского реализма XVIII-XIX века. В них прослеживается большое влияние таких художников, как Ян Вермеер, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт Хармес ван Рейн. Так, настроение и манера работать со светом, тенью и цветом этих великих творцов прошлого, можно отметить в современных произведениях Чанга. Впрочем, несмотря на принадлежность к консервативной школе, художник все же пытается превратить свое творчество в современный нео-арт.

Преобладающие сюжетные линии полотен Уоррена Чанга — труд людей, образы женщин и пейзажи. Пишет мастер исключительно маслом. Главная задача для него — создать чрезвычайно реалистичную картину, с помощью игры светотени и особой цветовой палитры передать весь спектр эмоций и переживаний. И надо сказать, что у художника это получается на все 100%: настолько живыми и искренними получаются его творения.

Уоррен Чанг
Уоррен Чанг
Уоррен Чанг
Уоррен Чанг
Уоррен Чанг
Уоррен Чанг

Источник фотографий: dianov-art.ru

Аурелио Бруни (Aurelio Bruni)

Аурелио Бруни — современный художник из Италии, которого часто называют гением-самоучкой. Он получил образование сценографиста в институте искусств Сполето, но мир живописи покорил благодаря самообучению. Рисованием итальянец увлекся еще в школьные годы, и тот базис, который он получил, позволил совершенствоваться в дальнейшем. Писание картин маслом Аурелио открыл для себя в девятнадцать лет, и с тех пор не расстается с кистью. Сейчас художник-самородок живет и работает в Умбрии.

В ранних работах Бруни прослеживается влияние сюрреализма. Но по мере его взросления как художника, наблюдается поворот в сторону лирического романтизма и символизма. Манера автора просто поразительна: на его полотнах одушевленная и неодушевленная материя практически неразличима, будто бы он показывает скрытое от глаз биение сердца каждого предмета или явления. И это вовсе не мешает увидеть смысл, суть работы. Многогранность, изысканность, чувственность, меланхолия — отличительные черты картин Аурелио Бруни. И вы только взгляните, насколько они порой гиперреалистичны!

Аурелио Бруни
Аурелио Бруни
Аурелио Бруни
Аурелио Бруни
Аурелио Бруни

Источник фотографий: say-hi.me

Антонио Финелли (Antonio Finelli)

Знакомьтесь, Антонио Финелли. Еще один итальянский художник, работы которого поразят вас невероятной детализацией и реалистичностью. Ему 36 лет, в настоящее время он проживает между Римом и Кампобассо. Картины мастера были представлены в нескольких галереях в Италии и за рубежом: Риме, Флоренции, Новара, Генуя, Палермо, Стамбуле, Анкаре, Нью-Йорке. Также их можно найти в частных и государственных коллекциях.

Антонию Финелли называет себя «Наблюдателем времени». Да, трудно найти более точное определение. Художник пишет портреты людей любого возраста, пола и национальности, показывая, какой отпечаток на их лицах оставило время. Почему так? Лицо любого человека — это самое честное и откровенное полотно, на котором написана его судьба. Наш взгляд состоит из опыта, чувств и эмоций пережитого, каждая морщинка на лице выдает пройденный этап жизни. Мы все разные, каждый идет своей дорогой, но время – оно неумолимо. Беспечная молодость быстротечна, и только в зрелости мы видим себя в зеркале настоящими. Именно это отражение пытается передать Антонио Финелли.

Портретист обычно работает карандашом, благодаря этому его работы сродни монохронным фотоснимкам. Все произведения он объединил одним названием: «Автопортрет», показывая не просто личность, а предоставляя возможность зрителю прочувствовать реальные результаты прохождения времени через человека.

Антонио Финелли
Антонио Финелли
Антонио Финелли
Антонио Финелли
Антонио Финелли

Источник фотографий: kulturologia.ru

Денис Чернов (Denis Chernov)

Денис Чернов — талантливый украинский художник. Он родом из живописного городка Самбор, что во Львовской области. Окончил сначала Харьковское художественное училище, а затем Харьковскую государственную академию дизайна и искусств (кафедра графики). За годы своей творческой работы принимал участие в более чем ста выставках, как на родине, так и за рубежом. Его полотна находятся в частных коллекциях Украины, России, Италии, Англии, Испании, Греции, Франции, США, Канады и Японии, а некоторые были проданы на торгах знаменитого аукциона Christie’s. Сейчас Денис Чернов живет в РФ.

Поле деятельности Дениса Чернова действительно широкое. Он работает в разных жанрах с использованием графических и живописных техник. Это пейзажи, портреты, ню, фигурные композиции. Также он занимается книжными иллюстрациями, литературными и историческими реминисценциями.

Однако больше всего художнику по сердцу рисунки, выполненные обычным графитным карандашом. Казалось бы, просто карандаш и бумага. А вот и нет! С одной стороны, произведения автора очень точные, академически правильные, а с другой – есть в них свое очарование, позволяющее конкурировать наравне с живописью. И монохромность образов практически незаметна. Богатство света, контрастность, разнообразие фактур и присутствие природы – все это выходит на первый план.

Сам Денис Чернов относится себя к академической школе изобразительного искусства, потому как натура составляет основу его творчества. А трудолюбию мастера можно только позавидовать. На каждый рисунок он тратит не менее 40-50 часов чистого времени. Неудивительно, что его работы отличаются продуманностью и логичностью композиции, техничностью, атмосферностью и натурализмом. 

Денис Чернов
Денис Чернов
Денис Чернов

Источник фотографий: risunoc.com

Денис Чернов
Денис Чернов
Денис Чернов

Источник фотографий: say-hi.me

Василий Грибенников (Vasiliy Hribennikov)

Имя художника Василия Грибенникова хорошо известно ценителям живописи в России, США, Европе и Китае. Этого знатока пейзажа часто характеризуют как яркого продолжателя традиций классической школы великих русских мастеров.

Василий Грибенников – уроженец села Заветное Ростовской области. С детства увлекался рисунком, лепкой миниатюр из пластилина. Логично, что впоследствии он выбрал именно художественное образование. Учился на художественно-графическом отделении Кубанского государственного университета. После получения высшего образования много работал над пейзажем, натюрмортом, писал этюды на Дону и в Подмосковье. Активный участник творческих выставок в России, Франции, США.

Чаще всего живописец пишет лесные пейзажи, но среди его работ можно встретить натюрморты с букетами цветов, морские пейзажи (марины), композиционные зарисовки с фигурами людей и животных, городские пейзажи. Его полотнам свойственна легкость, ощущение воздуха и пространства. Художник уделяет большое внимание не только сюжету, а еще и качеству живописного исполнения, точности пластичных решений, чувству света, контрасту. Свои картины Василий Грибенников пишет маслом на холсте на подрамнике.

Василий Грибенников
Василий Грибенников
Василий Грибенников
Василий Грибенников
Василий Грибенников
Василий Грибенников
Василий Грибенников

Источник фотографий: risunoc.com

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/7-sovremennykh-khudozhnikov-o-kotorykh-vy-dolzhny-znat