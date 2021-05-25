Мошенник завладел сбережениями северодончанки: пенсионерка лишилась 75 тысяч гривен

Вчера, 24 мая, по схеме «родственник в беде» мошенник обманул пенсионерку на 75 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Злоумышленник сначала позвонил 75-летней северодончанке и напугал тем, что из-за опрометчивых действий ее дочери водитель автомобиля совершил ДТП и сейчас в тяжелом состоянии находится в местной больнице.

” Разговаривая с женщиной, мошенник понял, что рядом с ней находится ее взрослый внук. Для того, чтобы избавиться от него присутствия и влияния на женщину, мошенник заставил ее отправить внука в прокуратуру, чтобы узнать подробности произошедшего. А сам в это время, воспользовавшись подавленным состоянием старушки, и ужасом, что она чувствовала, пришел к ней домой по адресу д. 3-А по пр. Гвардейском и забрал все сбережения семьи на общую сумму 75 тысяч гривен”, – сказано в сообщении.

Полиция призывает граждан быть быть благоразумными и взвешенными при принятии решений!

“Всегда помните, что злоумышленник может появиться у вас на пороге в самый неожиданный момент! Поговорите со своими родителями и бабушками с дедушками, расскажите, как надо себя вести в подобных ситуациях! Главное, запомните, никогда не отдавайте свои сбережения чужим. А если вам говорят, что нужны деньги для решения вопросов с правоохранителями, сразу звоните в полицию на 102”, – рассказали в полиции.