На Белокуракинщине во время движения загорелся автомобиль. ФОТО

Вчера, 24 мая, в 17 час. 49 мин. на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №27 Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение о том, что во время движения загорелся легковой автомобиль Сitroen Berlingo на автодороге пгт Белокуракино – с. Лизино.

Об этом сообщает Белокуракинский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



К месту вызова был направлен дежурный караул ДПРЧ-27 на пожарной автоцистерне.



В 18 ч 15 мин. силами дежурного караула с применением 1 ствола «Protex» 366 с пенной насадкой пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.



Причина и ущерб устанавливаются.