В Новопскове произошла авария на канализационной насосной станции

В Новопскове произошла авария на напорном коллекторе, через который канализационные стоки из всего микрорайона Газовщиков перекачиваются на очистные.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковского поселкового совета.

Вторые сутки работники Новопсковского участка РКП “Старобельсквода” работают над ликвидацией аварии на канализационной насосной станции. Задействована техника КП “Новопсковжитло”. Чтобы не выключать на микрорайоне водоснабжение во время ремонтных работ, вчера 130 кубов канализационных стоков скачали и вывезли ассенизационной машиной КП “Новопсковжитло” (объем 10 тонн, было 13 машин). Работникам водоканала за тот период не удалось починить коллектор, поэтому все-таки пришлось выключить водоснабжение на микрорайоне.

Как указывается, сегодня, 25 мая, на данном участке работают все специалисты. Обещают, что в течение дня работы будут завершены и будет подана вода.