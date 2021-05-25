«З Україною в серці»: военные и волонтеры отправили в Донецк по воздуху восемь тысяч листовок. ФОТО

8 тысяч листовок отправили на Донецк по воздуху участники организации «Третья сила» и украинские военные. Акцию посвятили Дню вышиванки.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Посылки на шарах, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: «Донбас – це Україна», «З Україною в серці», «Помни, кто ты».

«В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история» – отметил представитель «Третьей силы» Влад Борода.