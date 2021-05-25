Арестович рассказал о последствиях “отжима” жилья в ОРДЛО для Кремля

Планы оккупационных “властей” а оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по незаконному захвату пустующей недвижимости могут стать основанием для новых санкций против России.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью телеканалу “Дом”, передает “ДС”.

Он отметил, что этот вопрос уже поднимался в экономической подгруппе ТКГ.

“Мы предупреждаем о международных правовых последствиях, которые могут наступить вследствие этого. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и прочим носят характеристики ползучей аннексии”, — говорит Арестович.

Такие действия оккупационной власти в ОРДЛО могут стать причиной усиления санкций против России или же аргументом, который не даст возможности снять ранее введённые санкции, уверен спикер украинской делегации в ТКГ.

“Наши партнеры полностью понимают, о чем идет речь. Термин “ползучая аннексия” звучит все чаще. Думаю, на это укажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему”, — подчеркнул он.

По словам Арестовича, Министерство иностранных дел Украины сейчас готовит ряд заявлений касательно этой ситуации.

“Все это станет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях, ООН, ОБСЕ и так далее. Ну и, безусловно, двухсторонних отношений. Это аргумент, который ухудшает позицию России в мирном урегулировании. Это четко дают понимать те же Франция и Германия”, — добавляет спикер делегации Украины в ТКГ.