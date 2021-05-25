В результате обстрела на Донбассе поврежден жилой дом и гаражный кооператив. ФОТО

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Северное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вчера, 24 мая, в 18.15, незаконные вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен из пригорода Горловки – шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.



В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив «Северный», вторая – в жилой дом, в населенном пункте Северное. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения.



“Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ”, – сказано в сообщении.