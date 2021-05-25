Жители ОРДО об отдыхе в Седово: Курорт строго режима. Весь район закрыт для свободного посещения

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области возмущены закрытием для свободного посещения Новоазовского района, который является единственным местом отдыха на море для дончан.

Об этом они пишут в социальных сетях, пишет ДонПресс.

По словам дончан, поселок Седово в этом районе превратился в «курорт строгого режима». Также ранее была возможность отдохнуть в поселке Безыменное, но и в него свободный проезд закрыт. Для отдыха придется получать пропуск.

«Такое чувство, что принимавшие такое решение чиновники — откровенные суицидники, которые всеми способами пытаются довести народ до ручки. Блокпост на въезде в Седово — отдельная история. Вот так и живем, по-народному. Уж кому действительно хорошо, так это соседним курортным поселкам в РФ, куда рванет отдыхать половина „народной республики“, без комменды, патрулей и прочего убожества», — возмущены дончане.

Решение «властей» не поддерживают даже сторонники «ДНР». Они возмущены тем, что поселки закрываются, но при этом «власти» «уже годами» не могут заасфальтировать дороги в них. В частности, в очень плохом состоянии находится дорога вдоль пляжей в Седово.

«Господи! 21 век, а мы как во времена феодализма живем! Когда же это мракобесие закончится?» — пишут комментаторы.