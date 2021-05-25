Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью: названа дата

С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский после совещания в Офисе президента в понедельник, 24 мая.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь таможенных пунктах аэропортов.

Он добавил, что ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Напомним, 24 мая президенты Эстонии Керсти Кальюлай, Латвии Егилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа призвали ввести санкции в отношении Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной после принуждения к посадке самолета компании Ryanair для задержания журналиста Романа Протасевича.