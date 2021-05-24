Глава Луганской ОВГА рассказал о грандиозных планах по развитию области. ВИДЕО

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал, что было сделано в области за время его правления и сообщил о планах на ближайшее будущее. Глава области сообщил, что уже воплощаются в жизнь грандиозные планы и пообещал, что скоро Северодонецк будет “просто не узнать”.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Глава Луганщины в интервью каналу “Донбасс Онлайн” также рассказал, что было сделано за 1,5 года своего правления в области, и какие изменения ждут регион в ближайшем будущем, сообщает Час Пик.

В грандиозных планах местных властей – запуск троллейбусов между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным, строительство новой железнодорожной ветки, возведение современной областной больницы, модернизация систем водоснабжения и многое другое.

По словам Сергея Гайдая, “прорыв произошел” и многие планы, в которые не верили многие жители области, уже воплощаются в жизнь…

Как рассказал Гайдай, уже в этом году будет построен участок троллейбусной линии, которую многие называют “фантастическим” проектом, достигнуты договоренности о строительстве больницы и модернизации системы водоснабжения на Луганщине. В будущем более 1 млн жителей области обеспечат качественной питьевой водой.

По словам Сергея Гайдая, уже определено место для строительства нового аэропорта на Донбассе.

“Я был на большом совещании, на котором присутствовали очень много силовиков, и контрразведка, и разведка, и наша Госавиаслужба, и вице-премьер Алексей Резников, и мой коллега Павел Кириленко (глава Донецкой ОГА). Этот вопрос двигается в сторону создания и строительства аэропорта, но все равно вопрос не быстрый – это два года, так точно… Подробностей пока еще не будет, но уже место более-менее определено. Сейчас юридические все аспекты пройдут, и я надеюсь, что скоро можно будет анонсировать”, – сказал глава Луганской ОГА.

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