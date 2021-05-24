“Реально начинаем из-за этого терять Донбасс”: дипломат предупредил об опасной тенденции

Помимо главной проблемы, которой является ситуация с договоренностями о прекращении огня, на оккупированном Донбассе существует серьезная дилемма, связанная с раздачей российских паспортов. Никакие механизмы выполнения договоренностей не сработают, если Россия получит в ОРДЛО 1,5-2 миллиона российских граждан. Из-за этого Украина начинает терять регион. Нужно совместно с Западом создать новую стратегию по возвращению оккупированных территорий. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

“Для нас ключевой вопрос по Донбассу – это, во-первых, прекращение огня, во-вторых – мегапроблема массовой российской паспортизации, так как мы реально начинаем из-за этого терять Донбасс”, – сказал он в эфире телеканала Украина 24, передает Главред

По его словам, вопрос российской паспортизации на Донбассе должен быть приоритетным и обсуждаться на самом высоком уровне, включая встречу Байдена и Путина. Если проблема будет продолжаться, все дискуссии о том, как реализовать Минские соглашения, станут бессмысленными. Действия России по раздаче паспортов являются фактической интеграцией украинского региона, поэтому над этой ситуацией нужно серьезно работать.

“Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать. Я не понимаю, зачем играть в бесконечную игру в кластеры, когда на самом деле основной вызов – паспортизация. Никакая последовательность не спасет, если Россия будет там иметь 1,5-2 млн российских граждан. Там сейчас 600 тыс., а до конца года будет миллион. Новая совместная стратегия с Западом по Донбассу – это главное”, – подчеркнул Павел Климкин.