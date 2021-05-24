Великобритания ввела санкции против Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair

Власти Великобритании введут санкции в отношении Беларуси. Решение стало ответом на инцидент с самолетом Ryanair, который принудили к посадке в Минске для задержания его пассажира – оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон вводит санкции против 99 белорусских чиновников и компаний.

Также Великобритания запретила полеты белорусской госкомпании “Белавиа”.

Как сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытия ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.

Добавим, что в Беларуси открестились от принуждения к посадке самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс в воскресенье, 23 мая. Командующий ВВС и войск ПВО республики Берарусь заявил, что ВВС Беларуси не принуждали лайнер Ryanair к посадке, а директор Департамента по авиации Минтранспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский сообщил, что информация об угрозе теракта поступила от боевиков ХАМАС.