Ночью разбил окно и проник в дом: на Луганщине мужчина избил и ограбил пенсионерку

52-летний житель пгт Беловодск задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня утром в полицию Беловодска обратился 53-летний мужчина и рассказал полицейским, что в дом его тети проник неизвестный мужчина, ударил ее и забрал деньги.

Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что примерно в 02.00 ночи неизвестный разбил окно и проник в помещение 75-летней пенсионерки. После чего мужчина ударил женщину по туловищу и завладел деньгами в сумме 1200 грн.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено лицо и местонахождение подозреваемого в совершении преступления.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 186 УК Украины «Грабеж» под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.