В рамках “Большого строительства” вблизи Горского восстановят три моста

На дороге Р-66 КПП «Дёмино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск продолжается капитальный ремонт моста через реку Беленькая на км 188 + 578 (населенный пункт Горское), путепровода через железную дорогу на км 192 + 862 и моста на км 182 + 933 .

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Все указанные сооружения относятся к малым мостам. На этих объектах в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» работают мостостроители ООО «Укрбуд-проект-реконструкция» (Киев).

Сейчас восстановление ведется на двух объектах: на мосту через реку Беленькая и путепроводе через железную дорогу. Кроме того, уже получены все необходимые документы для начала работ на третьем объекте.

На мосту через реку Беленькая, в частности, уже закончены основные работы на левой стороне.

Ранее там демонтировали старое дорожное покрытие, провели армирование проезжей и тротуарной части, бетонирование монолитной плиты, установили барьерное и перильное ограждения, бортовой камень, провели гидроизоляцию и положили нижний слой асфальтобетона.

Сейчас продолжаются работы по правой стороне: после демонтажа проезжей части там заменили остродефектные балки, проведено армирование каркаса, проведено бетонирование монолитной плиты по правой проезжей части.

На путепроводе через железную дорогу завершили основные работы по левой, перешли на правую сторону, где продолжается разбор старого дорожного покрытия. Также ведется монтаж барьерного и перильного ограждения по левой части.