В Лисичанске демонтируют остатки памятника Ленину. ФОТО

Сегодня, 24 мая, в Лисичанске на площади Победы начались работы по окончательному демонтажу памятника В.И. Ленину.

Об этом сообщает Лисичанская городская военно-гражданская администрация.

Демонтаж происходит с помощью специальной техники коммунальных предприятий Лисичанска в порядке оказания шефской помощи и с целью благоустройства территории города в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанской городской ВГА Александра Заики

Напомним, что основную часть памятника демонтировали еще в феврале 2016 в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики».