В доме северодончанина полицейские выявили мини-лабораторию по выращиванию конопли

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с сотрудниками Северодонецкого управления полиции в ходе проведения санкционированного обыска в доме 38-летнего жителя г. Северодонецк обнаружили мини лабораторию по выращиванию конопли и готов к употреблению каннабис.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Во время обыска у мужчины изъято специальное устройство (гроубокс), предназначенное для выращивания растений конопли в домашних условиях. Кроме того, были обнаружены и изъяты растения конопли, каннабис весом около 500 г и три устройства для его курения. Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Под процессуальным руководством прокуратуры следователи проводят все необходимые следственные мероприятия. После объявления мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.