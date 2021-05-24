За прошедшие сутки на Луганщине выявили 13 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – семь, Рубежное – четыре, Марковщина – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 800 случаях.

Выздоровели – 22933 (1 за последние сутки), лечатся – 2014 (400 – стационарно, 1614 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 1061 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 978.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из Рубежного и 87-летняя женщина с Кременщины.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 853 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 мая (09:00) в Украине 2183855 подтвержденных случаев COVID-19, из них 49 436 летальных, 1957560 человек выздоровели. Всего проведено 10022457 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1334 новых случаев; летальных – 68; осуществлено 16097 тестирований; выздоровели 6999 человек.