Можно ли избавиться от пьянства за один сеанс?

Алкоголизм сегодня является достаточно распространенной проблемой, с которой сталкивается множество семей. Причинами появления зависимости от алкоголя являются проблемы на работе, непонимание в семье, финансовые утраты, болезнь близких и многое другое. Все люди разные, кто-то стойко переносить все жизненные проблемы, а кто-то начинает искать решение этих проблем в бутылке или проявляет пристрастие к другим пагубным привычкам. В итоге лечение алкоголизма в клинике с помощью специалистов приобретает свою актуальность. Самое главное обратиться за помощью вовремя и выработать стойкое понимание ситуации и необходимости ее решения. Желание человека избавиться от алкоголизма является ключевым и именно от него зависит шанс на возвращение к нормальной жизни. Уговоры жены или мужа, детей или родителей не способны повлиять на ситуацию, иногда даже наносят непоправимый вред психо-эмоциональному состоянию пациента и еще больше усугубляют ситуацию. Ведь порой они провоцируют агрессию, неврозы, чувство вины или стыда, которые еще больше провоцируют на употребление спиртного. Которое, в свою очередь, на небольшой промежуток времени избавляет от всего этого и позволяет “выпасть из реальной жизни”, заглушив боль.

Как долго длится лечение от алкогольной зависимости?

Каждый случай индивидуален. Продолжительность лечения, выбор методики подбирают вот тут и оно равно как и цена зависят от множества факторов, среди которых: причины появления зависимости, стадия алкоголизма, психологический настрой пациента, отношения в семье и многое другое. Порой даже одно обращение в центр анонимного лечения от алкоголизма приносит положительный результат и позволяет навсегда избавиться от данного заболевания. Однако необходимо искренное желание победить болезнь и воздержаться от употребления алкогольных напитков на протяжении 3 и более дней до предполагаемой даты визита к специалисту. Особенно это важно, когда лечение происходит при помощи медикаментов. Некоторые препараты абсолютно несовместимы с алкоголем и их совмещение может привести к остановке дыхания у пациента.

Выбор методики осуществляется непосредственно при личной встрече с пациентом, после оценки его состояния. Именно авторские методики и индивидуальный подход, а не лечение на конвейере, позволяют давать специалистам такой хороший показатель.

Источник: ovsyanuk.com.ua