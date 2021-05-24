Срочный вызов сантехника: оперативно и недорого

Наша компания предлагает воспользоваться услугами сантехника по доступным ценам через этот сайт. Он срочно проведет аварийные работы, устранит неполадки. Для заказа звоните по указанным на сайте телефонам или оставляйте заявку. Цена корректируется исходя из срочности и сложности, при этом все равно вам понравится. Специалист осуществляет замену, починку, подключение, монтаж, установку систем, связанных с отоплением, водопроводом и канализацией.

Предоставляемые услуги

Если вы вызвали сантехника на дом, то первый осмотр, выявление причины, расчет сметы осуществляется бесплатно. Вы платите только за конкретно предоставленные услуги:

подключение котла;

монтаж и замена счетчика;

замена ванны, унитаза, душевой кабины;

установка сантехники;

различные ремонтные работы;

чистку канализационных труб;

устранение аварийных ситуаций (течь в санузле, прорыв трубопровода);

ремонт газовых и электрических нагревателей и многое другое.

Мы выполняем как крупные, так и мелкие задачи, независимо от их сложности. Все работы заканчиваются в четко указанные сроки. Сотрудники прочистят унитаз, исправят потекший бачок, заменят на кухне кран и прочее. Наши сантехники имеют высокую квалификацию, большой опыт и стаж в данной отрасли, гарантируют качественное обслуживание, предоставляют гарантию на выполненные работы.

Преимущества частного специалиста

Если вы вызовете сантехника в Киеве с компании «Хелпо», то получите не просто профессионала, а сотрудника, который при себе имеет все необходимые инструменты для устранения любых поломок. Специалист использует инновационные технологии и современное оборудование, имеет следующие преимущества:

всегда опрятный и трезвый;

поможет подобрать необходимые детали, если вы не можете определиться;

представляет письменную гарантию на оказываемые услуги;

быстро выезжает;

пунктуальный;

возьмет на себя доставку деталей.

Вы точно останетесь довольны предоставленными услугами сантехника в Киеве. Мы соблюдаем заранее оговоренные сроки, бесплатно консультируем, все сотрудники компетентные, пунктуальные, вежливые, постоянные клиенты могут рассчитывать на хорошие скидки, озвучиваем адекватную систему образования стоимости и гарантируем высококачественное обслуживание. Вы точно останетесь довольны сотрудничеством с нашей компанией. Благодаря нам ваша сантехника получит более продолжительный эксплуатационный срок.

Источник: helpo.com.ua