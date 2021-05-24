Динамика будет негативной: озвучен печальный прогноз по демографической ситуации в Украине

В Украине не только стремительно растут темпы смертности населения, но и сохраняется низкая рождаемость – на 174 тысячи умерших с начала года приходится всего 67,5 тысяч родившихся украинцев.

Об этом говорится в материале “источника”.

Как пояснила директор Института демографии и социальных исследований М.В. Птухи Элла Либанова, ключевым вопросом в динамике населения является рождаемость. В Украине же наблюдается негативная динамика – “минус” 106,5 тысяч человек с начала года.

“Население старое, больше людей умирает. Как может быть иначе?“, – отметила она.

Еще 15 лет назад группа ученых демографов разработала комплексный демографический прогноз Украины до 2050 года. Согласно ему, даже при благоприятном сочетании таких факторов, как рождаемость, продолжительность жизни и миграция, через 29 лет население страны составит 36 миллионов человек.

При сохранении низкой рождаемости и низкой продолжительности жизни, по пессимистичному прогнозу, в Украине будет всего 25 миллионов населения к 2050 году.

При этом прогнозы демографов базируются на данных всеукраинской переписи населения, которая была проведена еще в далеком 2001 году. Следующая перепись запланирована на 2023 год и по ее результатам нынешний пессимистический прогноз вполне может стать оптимистическим.

По мнению Эллы Либановой, ожидать подъема рождаемости в Украине не стоит.

“Сейчас я не вижу этих перспектив. И вопрос здесь абсолютно не в экономической ситуации. Вопрос в других параметрах, в первую очередь в психологических. На самом деле, самая высокая рождаемость в бедных странах, а самая низкая – в богатых странах“, – говорит она.

Как добавил ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований М.В. Птухи Павел Шевчук, в Украине многие женщины не хотят рожать – кто-то сосредоточен на учебе, кто-то на карьере.

“Перестраивается общество, и в Европе такие же тенденции, а для Восточной Европы характерна низкая рождаемость. И даже если женщины и хотят родить, то делают это позже, и за этот период рождаемость снижается. Часто можно услышать, что для воспроизведения населения нужно 22 ребенка на 10 женщин. Но это показатели для стабильного населения“, – пояснил он.

Тогда как в наших условиях, по словам Шевчука, нужно 30 детей на 10 женщин, чтобы численность населения хотя бы не сокращалась. Вместе с тем, в ближайшие 10 лет не стоит ожидать роста рождаемости, так как численность женщин репродуктивного возраста сократилась.

Детальнее читайте в материале “источника”: За три месяца “минус” город: в Украине смертность бьет все рекорды, и это еще не самая большая беда.