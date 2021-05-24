Экстренная посадка самолета с Протасевичем в Минске: опубликован фрагмент разговора диспетчера с пилотом

Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, говорил, что сообщение о минировании “поступило электронным письмом”. На борту этого самолета был бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка – София Сапега, которых задержали сразу после приземления.

Об этом пишет Euroradio.

Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе. О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта. Самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

Прямая речь

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

Как сообщал “источник”, пилоты Ryanair до последнего уходили от преследования и пытались дотянуть до литовской границы, но вынуждены были посадить самолет из-за угроз.