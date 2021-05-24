Под Северодонецком мотоциклист без прав столкнулся с “Жигулями”

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по ул. Центральной пгт Боровское. В рамках уголовного производства мотоцикл изъят, назначена экспертиза по определению наличия алкоголя в крови водителей транспортных средств.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 23 мая, около 14 часов, 20-летний водитель мотоцикла ВЖГ, не имея водительского удостоверения, с 22-летним пассажиром двигался на указанном транспортном средстве по ул. Центральной. Во время выполнения маневра, водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107 под управлением 49-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу. По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».