Последние весенние деньки: о погоде на Луганщине на неделю

Сегодня, 24 мая, в Луганской области переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь, местами гроза. Видимость хорошая 10-20 км. В осадках 4-6 км. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 24-26 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

Прогноз погоды на 25 – 28 мая 2021

25.05 Переменная облачность. Ночью дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 20-25 ъ

26.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 22-27

27.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 22-27

28.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 23-28