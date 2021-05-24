Жители прифронтового села на Луганщине просят восстановить взорванный в 2014 году мост

Жители прифронтового села Старый Айдар, что на Луганщине, просят восстановить мост, который находится на кратчайшем пути в город Счастье.

Об этом рассказал руководитель Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин, который посетил населенный пункт.

Сейчас в Старом Айдаре проживает около 200 мирных жителей. Главная проблема для них – взорванный в начале военных действий мост между селом и городом Счастье, где на сегодняшний день расположен центр их территориальной громады, расположены магазины, банкоматы, социальные сервисы и больница. Прямое расстояние от разрушенного моста от окраины села до города – 5 км.

“Однако, на сегодняшний день это расстояние можно преодолеть только пешком или на велосипеде, перебравшись через реку по самодельному деревянному настилу. Для того, чтобы добраться в Счастье на автомобильном транспорте, на сегодняшний день необходимо ехать по кругу через села Геевка и Передельское, данный круг составляет около 22 км. Регулярный транспорт на сегодняшний день из населенного пункта отсутствует”, – сообщил Евгений Каплин.

Он также добавил, что от имени жителей Старого Айдара будет обращаться в Офис Президента Украины с просьбой рассмотреть возможность включения восстановления данного моста в программу “Большое строительство”.