В Сватово мастерицы создадут двухметровую вышитую карту Украины. ВИДЕО

В Сватово Луганской области 15 мастериц клуба “Берегиня” создадут двухметровую вышитую карту Украины в цветах и ​​узорах, присущих каждому региону.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.

Начала акцию народная мастерица Луганщины Наталья Толстова. И уже начала делать вышивку Запорожской области.

Как рассказала мастерица, вышивает около 30 лет, а работа, которую она вышивала дольше всего – около года – концертное платье.

Наталья говорит – сейчас она единственная на Луганщине, кто владеет на высоком уровне вышиванием техникой двусторонней глади. Когда рисунок одинаковый с лицевой и изнаночной стороны.

“На Всеукраинском фестивале у меня есть победы, есть медаль за двустороннюю вышивку”, – говорит мастерица.

Именно Наталья ближайшие три месяца будет контролировать ход вышивания карты Украины народными мастерицами Сватово.

Напомним, выставить готовую работу планируют к юбилею Независимости Украины.