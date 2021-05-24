В Сватово мастерицы создадут двухметровую вышитую карту Украины. ВИДЕО

В Сватово Луганской области 15 мастериц клуба “Берегиня” создадут двухметровую вышитую карту Украины в цветах и узорах, присущих каждому региону.
Об этом сообщается в сюжете Суспільне.
Начала акцию народная мастерица Луганщины Наталья Толстова. И уже начала делать вышивку Запорожской области.
Как рассказала мастерица, вышивает около 30 лет, а работа, которую она вышивала дольше всего – около года – концертное платье.
Наталья говорит – сейчас она единственная на Луганщине, кто владеет на высоком уровне вышиванием техникой двусторонней глади. Когда рисунок одинаковый с лицевой и изнаночной стороны.
“На Всеукраинском фестивале у меня есть победы, есть медаль за двустороннюю вышивку”, – говорит мастерица.
Именно Наталья ближайшие три месяца будет контролировать ход вышивания карты Украины народными мастерицами Сватово.
Напомним, выставить готовую работу планируют к юбилею Независимости Украины.