В ОРЛО мужчина после употребления грибов попал в больницу

В субботу, 22 мая, в 18:55 в приемное отделение Перевальской центральной районной больницы был доставлен мужчина с предположительным диагнозом «отравление неизвестными грибами».

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Со слов пациента, утром этого дня вдвоем с приятелем они собирали грибы, затем приготовили их и употребили в пищу. Через время один из грибников почувствовал себя плохо.

Скорую помощь вызвали сами. И хотя при более детальном обследовании выяснилось, что у мужчины приступ гастрита, почти нет сомнений в том, что он был спровоцирован грибным завтраком, ведь людям, страдающим хроническими болезнями печени и желудочно-кишечного тракта, категорически запрещено есть грибы.