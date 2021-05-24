В Минобразования оценили вероятность “дистанционки” в школах Украины с 1 сентября

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, какова вероятность того, что в новом учебном году украинские школьники снова будут обучатся дистанционно из-за возможной очередной волны коронавируса.

Об этом он говорил в интервью “РБК-Украина”.

Шкарлет подчеркнул, что в этом вопросе многое зависит от дисциплины украинцев и соблюдения ими карантинных ограничений. Он добавил, что активно идет вакцинация педагогов.

“В части того, войдем мы с первого сентября в “дистанционку” или нет… Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 класс в обязательном порядке должны учиться очно, потому что это первые навыки и научить учиться нужно с первых стартовых элементов“, – отметил глава Минобразования.

По его мнению, маловероятно, что с 1 сентября школьники уйдут на дистанционку, так как будет еще тепло, что не способствует распространению коронавируса.

“А вот перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением. Тогда возможно будут на фоне общего ослабления иммунитета и респираторных заболеваний волны эпидемии“, – сказал Шкарлет.

Министр подчеркнул, что даже в этом случае, дистанционное обучение будет введено не для всех, а только для “красных” зон карантина.

Как сообщал “источник”, в 2021 году школы могут сместить даты окончания учебного года и самостоятельно определить дату последнего звонка. В большинстве школ последние звонки состоятся в пятницу, 28 мая.