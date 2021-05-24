В ОРЛО трое рыбаков подорвались на берегу Северского Донца: подробности ЧП

В субботу, 22 мая, во временно неподконтрольном Славяносербском районе трое местных жителей подорвались на берегу Северского Донца.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

По словам очевидцев, три друга (57, 58, и 67 лет) решили порыбачить на берегу реки Северский Донец. Причем взрослых опытных мужчин не смутила опасность, которая поджидает их, ведь местность вокруг усеяна ВОП.

Первым подорвался гражданин 1963 г.р. На помощь ему пошел один из друзей, но неудачно, он также наступил на неустановленный предмет. И только третьему из приятелей удалось пробраться к истекающим кровью мужчинам. С помощью подручных средств (футболок и резинок с багажника велосипеда) он наложил жгуты и вызвал все экстренные службы.

Когда пострадавших медики погрузили в машину, раздался сильный хлопок. Оказалось, что мужчина, который накладывал жгуты раненым друзьям, вернулся в небезопасное место за велосипедами и сам подорвался на неустановленном предмете.

Пострадавшие были доставлены в больницу Луганска с диагнозом: минно-взрывная травма, полная травматическая ампутация средней трети голени (у двоих – правой, у одного – левой), осколочные ранения, травматический шок 1-2 степени.

В данный момент состояние всех троих мужчин стабильное.