Разведка США узнала о тяжелой болезни трех ученых из Уханьского института до пандемии COVID-19

Еще до начала массового распространения коронавирусной инфекции, в ноябре 2019 года, трое исследователей из китайского Института вирусологии города Ухань, откуда началась мировая пандемия, заболели и имели симптомы, похожие на проявления COVID-19.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сказано в ранее не разглашаемом отчете американской разведки, эта информация может иметь значение в расследовании того, мог ли коронавирус иметь лабораторное происхождение и “ускользнуть” оттуда.

Отмечается, что подробности отчета выходят за рамки фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни правления президента США Дональда Трампа. В нем говорилось, что несколько сотрудников лаборатории центра по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели осенью 2019 года “с симптомами, соответствующими как Covid-19, так и обычному сезонному заболеванию”.

Отчет американской разведки был обнародован накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения Covid-19.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 23 мая, зафиксировано 1 334 новых случая коронавируса, заболели в том числе 86 детей и 21 медработник.